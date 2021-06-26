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26.06.2021 05:04
Рубрика: Власть

На реализацию курильской программы дополнительно требуется 25 млрд рублей

Текст: Инесса Доценко

Потребность в дополнительном федеральном финансировании ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" оценивается в 25 миллиардов рублей. Об этом было заявлено в Южно-Сахалинске на выездном совещании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В обсуждении приняли участие представители федеральных ведомств и региональных органов власти.

Фото: iStock
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- Важным итогом первого этапа программы стало активное развитие местной экономики, в первую очередь - рыбохозяйственного комплекса. В этой сфере мы наблюдаем рост в 3,5 раза. Также существенно улучшилась транспортная доступность - построено два морских судна, приобретен воздушный транспорт, сдано 35 километров дорог. Для работы на Курильских островах привлечены высококвалифицированные специалисты, - отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Как сообщают власти островного региона, с 2016 года на социально-экономическое развитие Курил направлено 47,7 миллиарда рублей. Из них около 22 миллиардов - частные инвестиции. Из областного бюджета выделили почти 20 миллиардов рублей, из федерального - 5,9 миллиарда. В рамках программы сдали в эксплуатацию более 50 объектов - жилые дома, объекты образования, культуры, спорта и ЖКХ. Еще на 150-ти продолжаются работы. Кроме того, за счет внебюджетных источников реализуются 11 крупных инвестиционных проектов.

Тем не менее появилась необходимость в дополнительных средствах, они должны пойти на улучшение качества жизни островитян.

Например, Курилам нужна модернизация энергетических мощностей. За последние пять лет спрос на электричество там вырос на четверть. К 2025 году он увеличится еще в 1,7 раза. Кроме того, сохраняется проблема цифрового неравенства - у жителей Парамушира нет высокоскоростного интернета, поэтому необходимо проложить подводную оптоволоконную линию связи. Нуждается Парамушир и в новом причальном комплексе. Волнозащитными сооружениями необходимо "закрыть" глубоководный причал острова Итуруп. Это позволит обеспечить безопасность мореплавания и надежное транспортное сообщение с островами.

Кроме того, без федерального участия на Курилах невозможна утилизация затонувших судов, а также преодоление некоторых правовых ограничений. Из-за последних возникли дефицит земельных участков под строительство и проблема с добычей песка и камня, необходимых для возведения объектов.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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