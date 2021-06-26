В Пермском крае мужчина из-за ссоры поджег десять человек

В ночь на 26 июня житель Соликамска облил бензином десять человек в гараже и поджег. СК РФ по Пермскому краю возбудил по этому факту уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью".

Как сообщили следователи, в ночь на субботу 26 июня, в гараже на улице Фрунзе собралась компания. Они выпивали спиртное, при этом один из них, 44-летний местный житель, поссорился и подрался с 64-летним мужчиной.

После того, как драку разняли присутствующие, первый принес из дома канистру с бензином и облил всех, кто был в гараже, а это семеро мужчин и три женщины, и поджег зажигалкой. В результате сам поджигатель и еще пять человек получили массу ожогов. Пострадавших увезли на скорой помощи в больницы Соликамска и соседнего города Березники.

Сейчас следователи изымают улики, проводят различные экспертизы. Также решается, как быть с подозреваемым: он пока находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.