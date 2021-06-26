В Удмуртии на два дня приостановлена вакцинация от COVID-19

В Удмуртской республике на субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции. Причина - темпы вакцинации превысили поставки препарата в регион, сообщили в региональном оперштабе.

По данным заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, за последнюю неделю медицинские организации республики привили более 12 тысяч человек. "Количество записавшихся на прививку на портале Госуслуг за неделю увеличилось в два раза, многие приходят в мобильные пункты вакцинации и поликлиники без записи. На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано. Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные. Он возобновится в полном объеме с понедельника", - цитирует оперштаб слова чиновницы.

Новая партия вакцины "Спутник V" - 17 400 доз - должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме. Всем, кто был записан на прививку в эти дни, дополнительно будет предоставлена информация о новом времени записи.

По данным регионального оперштаба накануне в Удмуртии выявлено 83 новых случая COVID-19. Всего на 26 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 373 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 169 431 человека всего вакцинированы, из них 131 888 получили второй компонент.