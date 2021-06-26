Новости

Турбизнес призвал власти Кубани смягчить ограничения для отдыхающих 15:46
Список "Родины" на выборах возглавят Алексей Журавлев и Татьяна Буланова 15:43
В ВОЗ призвали не опасаться вакцинации при планировании беременности 15:43
На Урале задержан сбытчик "медотводов" от вакцинации против COVID-19 15:40
Телеведущий и шоумен Геворг Егиазарян умер в 47 лет 15:24
В ВОЗ заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека 15:20
В Москве для школьников запустили "Лето моей карьеры" 15:16
В Иране произвели тестовую партию вакцины "Спутник V" 14:58
В Удмуртии на два дня приостановлена вакцинация от COVID-19 14:58
В московском метро останавливали движение из-за упавшего человека 14:51
Актер Леонид Топчиев найден мертвым в своей квартире в Москве 14:49
Черной вдове Marvel установят памятник в Волгограде 14:42
Премьеру "Дюны" Вильнёва вновь перенесли 14:30
"Фиорентина" готова расстаться с Кокориным 14:26
Кабмин выделил средства на выплаты на детей и беременным женщинам 14:26
Мишустин назначил Евгения Петрова врио главы Роснедр 14:01
Минобороны РФ представило видео запуска ракеты-носителя "Союз-2" 14:00
МИД назвал мобилизацию Запада на противостояние с КНР либеральным тоталитаризмом 13:59
"Справедливая Россия" представила кандидатов в Госдуму по 223 округам 13:58
Ракетный эсминец ВМС США вышел в Черное море на учения 13:27
Миронов, Прилепин и Семигин возглавят список партии "Справедливая Россия" 13:12
Представитель ВОЗ оценила вероятность эпидемии "черной плесени" в России 13:10
Участковый в Томской области спас из горящего дома шесть человек 13:05
В российские регионы до конца июня поступят 2,5 млн доз "Спутника Лайт" 13:05
В ВОЗ опровергли опасность вакцинации при наличии антител 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
26.06.2021 14:58
Рубрика: Общество

В Удмуртии на два дня приостановлена вакцинация от COVID-19

Текст: Андрей Чугунов

В Удмуртской республике на субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции. Причина - темпы вакцинации превысили поставки препарата в регион, сообщили в региональном оперштабе.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Приостановивший вакцинацию Хабаровский край получит 65 тысяч доз препарата

По данным заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марии Галеевой, за последнюю неделю медицинские организации республики привили более 12 тысяч человек. "Количество записавшихся на прививку на портале Госуслуг за неделю увеличилось в два раза, многие приходят в мобильные пункты вакцинации и поликлиники без записи. На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано. Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные. Он возобновится в полном объеме с понедельника", - цитирует оперштаб слова чиновницы.

Новая партия вакцины "Спутник V" - 17 400 доз - должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме. Всем, кто был записан на прививку в эти дни, дополнительно будет предоставлена информация о новом времени записи.

По данным регионального оперштаба накануне в Удмуртии выявлено 83 новых случая COVID-19. Всего на 26 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 373 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 169 431 человека всего вакцинированы, из них 131 888 получили второй компонент.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин выделил регионам 25 млрд рублей на лечение больных COVID-19
Минобороны РФ представило видео запуска ракеты-носителя "Союз-2"
В ВОЗ опровергли опасность вакцинации при наличии антител
МИД заявил о готовности России к диалогу с США по кибербезопасности
Прибывающие в Россию мигранты будут подписывать "соглашение о лояльности"
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару