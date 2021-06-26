Атомный носитель "Посейдонов" вышел в море

Атомная субмарина специального назначения "Белгород" впервые вышла в море на заводские ходовые испытания. Фото и видео выхода корабля из заводской гавани появились в Сети.

- 25 июня АПЛ "Белгород" впервые вышла в море. После ЗХИ начнутся государственные испытания. В конце 2021 года лодка должна быть передана заказчику, - сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. На построившем "Белгород" Севмаше не стали комментировать эту информацию.

К-329 - единственный представитель проекта 09852, подводный крейсер-носитель беспилотных подводных аппаратов типа "Посейдон". Перестроена из АПЛ проекта "Антей" с врезкой дополнительных отсеков, благодаря которым "Белгород" стала самой длинной подлодкой в мире - 184 метра. В 2019 году субмарину спустили на воду.

Технические характеристики корабля не разглашаются, из открытых источников известно, что лодка отличается малошумностью благодаря ходовым винтам особой конструкции. На церемонии спуска на воду они были тщательно зачехлены.

Корабль может нести до шести "Посейдонов" и другие подводные аппараты.