В двух районах Кубани ввели режим ЧС после града с куриное яйцо

В Мостовском и Апшеронском районах Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал сильный град, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Разгул стихии произошел вечером 25 июня. На фотографиях, появившихся в Сети, видно, что размер градин был с куриное яйцо. Сообщается, что пострадали жилые дома.

- По предварительным данным повреждены кровли в частных домах. Самое главное, что системы жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Поручил ситуацию держать на контроле. Сейчас важно, чтобы на месте оперативно отработали межведомственные группы - обследовали территорию и оценили ущерб, - заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Сейчас сотрудники Мостовского района обходят дома и выясняют степень повреждения частных построек. По предварительной информации, в поселке Псебай пострадали восемь домов, а в станице Андрюки град повредил 36 домовладений.