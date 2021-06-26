Специалист раскрыл уловки недобросовестных медиков

Парой сложных врачебных терминов или возможными серьезными диагнозами очень легко ввести в заблуждение людей, далеких от профессиональной медицины. Чаще с этим сталкиваются пациенты частных клиник, рассказала врач-терапевт Алевтина Федина.

"Врачей-бюджетников может оштрафовать страховая компания, если они недостаточно аргументируют обследование пациента, - цитирует специалиста "Прайм". - А вот в коммерческих центрах допобследования только приветствуются, поэтому клиента могут направить на анализы, которые не будут иметь большой ценности, но за которые надо дополнительно заплатить".

Мнительные, тревожные люди, с постоянным страхом заболеть - чаще всего попадаются на такие хитрости, поскольку ищут подтверждения своим подозрениям и только рады дополнительным обследованиям, говорит Федина. Главный совет эксперта - получить второе мнение от незаинтересованного врача и только после этого принимать решение.