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26.06.2021 04:10
Рубрика: Общество

Специалист раскрыл уловки недобросовестных медиков

Парой сложных врачебных терминов или возможными серьезными диагнозами очень легко ввести в заблуждение людей, далеких от профессиональной медицины. Чаще с этим сталкиваются пациенты частных клиник, рассказала врач-терапевт Алевтина Федина.

Фото: Владимир Аносов
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"Врачей-бюджетников может оштрафовать страховая компания, если они недостаточно аргументируют обследование пациента, - цитирует специалиста "Прайм". - А вот в коммерческих центрах допобследования только приветствуются, поэтому клиента могут направить на анализы, которые не будут иметь большой ценности, но за которые надо дополнительно заплатить".

Мнительные, тревожные люди, с постоянным страхом заболеть - чаще всего попадаются на такие хитрости, поскольку ищут подтверждения своим подозрениям и только рады дополнительным обследованиям, говорит Федина. Главный совет эксперта - получить второе мнение от незаинтересованного врача и только после этого принимать решение.

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