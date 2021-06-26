Телеведущий и шоумен Геворг Егиазарян умер в 47 лет

Телеведущий и шоумен Геворг Егиазарян умер менее чем за месяц до своего 48-летия. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на вещающий в США канал Horizon Armenian TV.

"С глубокой скорбью сообщаем, что скоропостижно скончался всеми любимый телеведущий Геворг Егиазарян", - говорится в сообщении канала.

Проживающая в США армянская певица Арминка опубликовала в соцсетях фото с Егиазаряном, подписав: "Это последняя наша с тобой фотография и последний незабываемый вечер, проведенный вместе с нашими друзьями, всего несколько дней назад".

Егиазарян родился 21 июня 1963 года в Армении, в Гюмри. В последние годы артист жил и работал в США.