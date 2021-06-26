В бундестаге назвали безумием идею о компенсациях Киеву из-за запуска "СП-2"

Лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла прокомментировал озвученную ранее главой МИД Украины Дмитрием Кулебой идею о компенсациях Киеву из-за запуска газопровода "Северный поток-2".

По словам Крупаллы, Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты. Идея о том, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, является "настоящим безумием", пишет РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что подобное недопустимо с экономической точки зрения. "Я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать", - заключил Крупалла.

Ранее в Германии оценили предложение Киева "обменять" на Крым запуск газопровода "Северный поток-2". По словам депутата бундестага Вальдемара Гердта от партии "Альтернатива для Германии", это чушь. "Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам", - отметил он.