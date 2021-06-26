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26.06.2021 20:27
Рубрика: Общество

В РПЦ высказались по поводу принудительной кастрации педофилов

Текст: Елена Яковлева
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что не поддерживает принудительную кастрацию в качестве мера наказания для педофилов.

- Я думаю, что такие меры в цивилизованном государстве вряд ли возможны, - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". - А вот постоянный контроль за такими людьми - я бы сказал, что это возможно и необходимо.

Он высказал свою позицию, отвечая на вопрос, поддерживает ли он такую меру наказания в отношении педофилов.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в свою очередь предложила ввести пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности. Эта мера должна затронуть "страдающих педофилией" людей. Она также считает необходимым рекомендовать Федеральному собранию способствовать скорейшему принятию законов, направленных на совершенствование механизмов борьбы с подобными деяниями против несовершеннолетних.

Анна Кузнецова предложила новые механизмы защиты от педофилов

Митрополит Иларион высказал поддержку этой инициативы.

- Я думаю, что любые меры, которые направлены на защиту детей, надо приветствовать, - подчеркнул он, - и я не думаю, что мы должны особенно заботиться о том, чтобы у педофилов был чистый паспорт или чтобы они имели свободу передвижения. Поэтому те предложения, которые исходят от Анны Юрьевны Кузнецовой, они, как правило, очень разумные, взвешенные, и они основаны на фактах, а факты свидетельствуют о том, что очень неблагополучно с этим, к сожалению, обстоят дела в нашем отечестве.

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