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Владимир Меньшов заболел коронавирусом

Новости
    26.06.2021, 16:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

81-летний советский, российский актер, режиссер и сценарист Владимир Валентинович Меньшов заразился коронавирусом.

Фото: kinopoisk.ru
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По этой причине лауреат премии "Оскар" не смог присутствовать на предвыборном съезде "Справедливой России - За правду", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии

Подчеркнуто, что режиссер "заболел ковидом в легкой форме".

Напоминается: ранее председатель партии Миронов огласил список кандидатов от СРЗП на выборах в Госдуму: Владимир Меньшов вошел в общефедеральную часть списка, состоящую из пяти фамилий

Меньшов родился в 1939 году в Баку. Прославлен лентами "Любовь и голуби", "Шырли-Мырли", "Розыгрыш". Премию Американской киноакадемии получил за мелодраму "Москва слезам не верит" - в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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