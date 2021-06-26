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26.06.2021 01:41
Рубрика: В мире

Власти Нидерландов объявили о снятии COVID-ограничений

С сегодняшнего дня, 26 июня, Нидерланды отменяют почти все ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Однако власти по-прежнему призывают жителей соблюдать социальную дистанцию.

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О принятом решении сообщил премьер-министра страны Марк Рютте. Он отметил, что оно стало возможным благодаря улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и сокращению новых случаев заболевания коронавирусом.

"Все общественные заведения откроют свои двери при обязательном соблюдении социальной дистанции в полтора метра. В ситуациях, когда невозможно находиться на данном расстоянии друг от друга, например, в общественном транспорте, в школах, на фестивалях, необходимо носить маски. В других случаях медицинские маски больше не являются обязательными", - со ссылкой на заявление правительства пишет РИА Новости.

Как сообщается на сайте голландского кабмина, почти пять миллионов жителей Нидерландов полностью привились от коронавируса, еще четыре миллиона получили первую дозу вакцины. Число зараженных COVID-19 в стране превысило полтора миллиона человек (1,68 млн).

В мире Европа Нидерланды Пандемия коронавируса COVID-19

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