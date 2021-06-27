Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет консолидироваться в диапазоне 71,5-73,5 к доллару и 85,5-87,5 к евро.

В условиях завершения июньского налогового периода ключевыми факторами, определяющими движения рубля, будут динамика нефтяных цен и спрос на рисковые активы в мире.

Ожидаем продолжения восходящего тренда на рынке нефти, который будет оказывать фундаментальную поддержку рублю. В условиях сохранения дефицита на нефтяном рынке ОПЕК+ на предстоящем 1 июля заседании, вероятно, продолжит аккуратное увеличение предложения нефти. Ожидаем подтверждения планов по наращиванию добычи на 840 тыс. б/с в июле и решения по увеличению добычи на 500 тыс. б/с в августе. Смягчение ограничений на добычу позволит России увеличить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля станут конвертация рублевых дивидендов в валюту, ежедневные покупки валюты на 10,5 млрд рублей Минфином в рамках бюджетного правила, а также постепенное открытие внешних границ. Вслед за Турцией с понедельника возобновляется авиасообщение с США, Италией, Кипром и рядом других стран. Это приведет к увеличению спроса на валюту для туристических поездок.

Определенным риском для рубля и всех рисковых активов будут данные по рынку труда США за июнь, которые выйдут в пятницу.

В случае положительного сюрприза - сильного прироста новых рабочих мест и дальнейшего снижения безработицы - возможен рост доходностей на рынке гособлигаций США и укрепление доллара. Это может негативно сказаться на долговых и валютных развивающихся стран, включая российские. Напротив, более слабые данные по рынку труда США, вероятно, приведут к дальнейшему притоку капитала в активы развивающихся рынков и ослаблению доллара в мире.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Ключевой темой для нефтяного рынка на неделе должно стать заседание ОПЕК+. Рыночный прогноз предполагает смягчение сделки, которая увеличит объем добычи с августа на 500 тыс. б/с. С точки зрения баланса нефтяного рынка увеличение выглядит довольно символическим, поэтому, вероятно, будет нейтрально отражаться на котировках. В то же время нерешенность ситуации в переговорах Ирана и США сохраняет риск коррекции нефтяных котировок в случае заключения новой "ядерной" сделки и снятия санкций, которое позволит Ирану начать активно наращивать добычу.

В базовом варианте развития ситуации цены на нефть должны остаться в диапазоне $74-76 за баррель.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Мировые рынки завершили неделю около исторических и многолетних вершин, полностью выкупив провал, произошедший на прошлой неделе из-за сигнала ФРС США о скором начале обсуждения старта ужесточения монетарной политики.

Российские индексы поначалу также повышались, но оступились из-за решения правительства ввести пошлины на экспорт металлов, вызвавшее падение акций металлургических компаний. Тем не менее пятницу индекс Мосбиржи завершил около дневной вершины, а индекс РТС - недалеко от недельного максимума.

Оптимизм на глобальных биржах сохраняется, чиновники ФРС смогли убедить инвесторов в том, что инфляционный всплеск носит временный характер, а сворачивание монетарных стимулов произойдет только когда экономика не будет в них нуждаться. Кроме того, в конце недели появилась информация о достижении двухпартийного соглашения американских законодателей по инфраструктурным проектам, что выступило дополнительным драйвером роста рисковых активов.

Таким образом, есть все предпосылки для продолжения ралли мировых рынков, и если на выходных не реализуются какие-либо риски, в начале следующей недели мы способны показать более уверенный рост. Индекс Мосбиржи может направиться к исторической вершине 3865 пунктов, а индекс РТС - к девятилетнему максимуму 1695 пунктов.

Правда, для преодоления этих технических препятствий необходимо сохранение устойчивого роста ключевых фондовых площадок, а нефть должна хотя бы оставаться недалеко от текущих уровней. Значительное влияние на рисковые активы способен оказать отчет по рынку труда США, выходящий в пятницу. Слишком хорошие показатели могут вызвать снижение рынков, так как ФРС не раз заявляла, что максимальная занятость населения является приоритетной целью монетарных стимулов. Если она будет достигнута, на фоне высокой инфляции регулятору придется приступить к ужесточению денежно-кредитных условий.