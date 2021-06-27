Новости

Бельгия - Португалия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
"Форсаж 9" побил рекорд по сборам с большим отрывом 21:55
Онколог Минздрава назвал признаки рака у детей 21:41
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом 21:38
В ряде районов Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков 21:11
Москву после жары накроет ливнями 20:54
Мультфильм "Лука" сохранил лидерство в российском прокате 20:52
Вышел трейлер нового фильма об отношениях принца Гарри с Меган Маркл 20:37
В Хакасии введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда граждан 20:12
Видео, фото: лидер Little Big оторвал себе усы на сцене 19:56
В Подмосковье разыграли квартиру среди привитых от COVID-19 19:37
Греция ужесточила правила въезда для россиян 19:31
В Центре Гамалеи оценили опасность вируса Нипах 19:24
Православные отметили День всех святых и начинают Петров пост 19:02
Матвиенко поблагодарила Казахстан за бережное отношение к русскому языку 18:57
Захарова сравнила заявления Чехии по Врбетице с басней Крылова 18:54
Число погибших при обрушении дома в Майами достигло девяти человек 18:42
Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии 18:40
В Германии беженец из Сомали устроил бойню в универмаге 18:18
Володин призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия Британии 18:10
Китай впервые опубликовал кадры маневров своего марсохода на Красной планете 17:31
ЕБРР планирует инвестировать в основном в "зеленые" проекты 17:24
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды 17:06
Умер соратник Брайана Ино и Питера Гэбриела Джон Хасселл 17:02
Шуфутинский и Королева пожаловались на последствия COVID-19 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
27.06.2021 21:41
Рубрика: Общество

Онколог Минздрава назвал признаки рака у детей

Текст: Евгения Думанская
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Онкологические заболевания у детей и взрослых различаются, рассказал главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

Фото: iStock
Врач рассказал о наиболее агрессивных видах рака

Он назвал симптомы, на которые родителям нужно обратить внимание и обратиться к врачу. Прежде всего, как рассказал Румянцев, тревогу должен вызвать синдром хронической усталости.

"У ребенка этого не должно быть, ребенок заряжен на движение, на активную жизнь", - говорит доктор.

Также признаками рака могут быть бледность, симптомы интоксикации, увеличение живота или лимфоузлов, беспричинное появление хромоты.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Румянцев рассказал, что для дошкольника нормально болеть респираторными инфекциями 6-8 раз в год, и это не вызывает беспокойства.

"Но если ребенок не болеет, это нас настораживает", - добавил доктор.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V"
За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах
Немецкий журналист предрекла Европе катастрофу из-за отказа от саммита с РФ
Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком
В Индии обнаружили новый опаснейший вирус летучих мышей
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару