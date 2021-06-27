Онколог Минздрава назвал признаки рака у детей

Онкологические заболевания у детей и взрослых различаются, рассказал главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

Он назвал симптомы, на которые родителям нужно обратить внимание и обратиться к врачу. Прежде всего, как рассказал Румянцев, тревогу должен вызвать синдром хронической усталости.

"У ребенка этого не должно быть, ребенок заряжен на движение, на активную жизнь", - говорит доктор.

Также признаками рака могут быть бледность, симптомы интоксикации, увеличение живота или лимфоузлов, беспричинное появление хромоты.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Румянцев рассказал, что для дошкольника нормально болеть респираторными инфекциями 6-8 раз в год, и это не вызывает беспокойства.

"Но если ребенок не болеет, это нас настораживает", - добавил доктор.