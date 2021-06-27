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Певица МакSим находится в тяжелом состоянии

Новости
    27.06.2021, 13:19
Текст:   Олег Усков

Представительница 38-летней российской певицы MaкSим, ранее госпитализированной, введенной в искусственную кому и находящейся под аппаратом ИВЛ, прокомментировала слухи о том, что артистку перевели на ЭКМО. Такая информация появилась сегодня в СМИ со ссылкой на анонимных "друзей певицы".

В частности, Mash называет "более чем 80%-е поражение легких".

Напомним, ЭКМО (метод экстракорпоральной мембранной оксигенации) применяют при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией. На ЭКМО переводят, когда аппарат ИВЛ уже не справляется.

Представитель МакSим отметила в беседе с RT, что приведенными выше данными она не располагает. "Я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление", - подчеркнула она, уточняя, что состояние исполнительницы по-прежнему "оценивается как крайне тяжелое".

"Прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", - призвала представитель, акцентируя: "Есть понятие "медицинская тайна", хоть это невозможно в наши дни", и любые новости, которые будут появляться сейчас в интернете, - это "либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки".

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