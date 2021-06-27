Подводные лодки-роботы уже несут службу в глубинах Мирового океана

По его словам, практически все подводные лодки - разовые: их задача в том, чтобы в случае войны они успели выпустить оружие, которое находится на борту. После того, как субмарина произведет свой залп, возникает высокая вероятность ее обнаружения и, естественно, уничтожения, поэтому надо делать безэкипажные аппараты. По словам Половинкина, речь идет именно о больших субмаринах.

Но тут возникает вопрос. Если субмарина стратегического назначения произвела залп своими ракетами, какой смысл ее, пустую по боезапасу, уничтожать? А многоцелевые лодки-истребители - попробуй поймай даже после того, как они уничтожат, предположим, авианесущую группу кораблей.

Нашей науке, работающей в интересах ВМФ, надо бы более четко определиться, для каких целей создаются боевые субмарины, какова их реальная живучесть в подводной войне, и субмарины какого класса надо делать в первую очередь безэкипажными.

Пока отечественная наука и руководство ВМФ думают с перспективой на 15 лет вперед, строительство безэкипажного подводного флота за рубежом идет полным ходом.

В создании необитаемых субмарин лидирует Китай. Там программа по ним засекречена строже, чем ядерная. И денег на нее, как считают эксперты, выделяется не меньше, чем на ракетно-ядерную.

На втором месте - США. Они более открыты, поэтому что-то по их разработкам можно сказать. Сразу надо уточнить, что безэкипажные субмарины, это по сути своей АНПА - автономные необитаемые подводные аппараты, работы над которыми в нашей стране и США ведутся уже более шестидесяти лет. При этом СССР когда-то значительно опережал Соединенные Штаты в создании безэкипажных подводных аппаратов.

Сегодня, согласно стратегической концепции США "Морская мощь 21", необитаемые подводные аппараты должны стать основным инструментом и главным звеном в реализации концепции сетецентрических войн по всей акватории Мирового океана - на его поверхности и в глубине.

Как считают в Пентагоне, АНПА различных типов будут постоянно барражировать под водой, собирать всю информацию, а затем передавать ее на надводные командные пункты или непосредственно командирам своих классических подводных лодок. Также они станут своего рода подвижными центрами различных телекоммуникаций, гарантируя устойчивую связь над водой и под водой. Предполагается, что эти аппараты будут подключены к космической спутниковой системе, то есть станут способны передавать и получать информацию фактически в глобальном масштабе.

Помимо акустического контроля морских глубин и телекоммуникации, АНПА предполагается использовать в качестве носителей оружия - торпед или мин, а также в качестве маток для других более мелких аппаратов. Интересен американский проект Manta. Это достаточно большая по размерам беспилотная субмарина, которая несет более мелкие АНПА и торпеды, в том числе сверхскоростные - кавитирующие. Аппараты, создаваемые в рамках проекта Manta, имеют целый набор сенсоров, обладают искусственным интеллектом. Они могут самостоятельно находить чужие субмарины или подводные мины, которые, если потребуется, гарантированно уничтожать. Впрочем, работы по теме Manta начались еще в 1996 году, до сих пор не завершены, но сейчас максимально засекречены.

Увы, мы ничем похожим похвалиться не можем, если судить по открытым публикациям. Хотя еще сорок лет назад были впереди планеты всей. Специалистами Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН были разработаны во многом революционные конструкции подводных беспилотников, которые позже легли в основу проектов АНПА, создаваемых сейчас в США и КНР. Именно на Дальнем Востоке еще в конце 1960-х годов спроектировали и построили аппарат под скромным названием Л-2. Равных ему в течение тридцати лет не было ни в США, ни в других развитых странах, занимавшихся океанологическими исследованиями. Л-2 мог часами автономно работать на глубинах до шести километров, поддерживая связь с кораблем-носителем. Впервые в мире при создании этого аппарата применили модульность конструкции, что очень модно сегодня. Такой подход позволял быстро перенастраивать аппарат под выполнение конкретных задач. На международном уровне Л-2 был признан самым лучшим глубоководным роботизированным комплексом конца ХХ века.

Впрочем, можно отметить, причем, по отрытым публикациям в СМИ, что сейчас интерес к АНПА со стороны командования ВМФ постепенно растет. Например, идет создание легких отечественных АНПА "Юнона" и "Амулет". Продолжается совершенствование одного из лучших в мире глубоководных беспилотников "Клавесин-2Р-ПМ".

Вне сомнения, стимулом для активизации работ по созданию боевых АНПА должен стать спуск в Марианскую впадину необитаемого аппарата "Витязь-Д", который был создан специалистами Питерского "Рубина", где, как известно, проектируют самые мощные в мире подводные стратегические ракетоносцы.

Пока в состав полезной нагрузки "Витязя" входит только научное оборудование. Но ведь ее вполне можно заменить боевыми системами.

Настоящим апофеозом не только российской, но и мировой робототехники стало появление АНПА с ядерной энергетической установкой "Посейдон". Считается, что это торпеда огромного калибра, оснащенная ядерным зарядом. "Посейдон" может ходить автономно неограниченно долго и развивать подводную скорость до 200 км/час.

Нельзя исключать того, что именно на базе "Посейдона" будет формироваться облик будущих безэкипажных субмарин больших размеров. И произойти это может гораздо раньше 2035 года.