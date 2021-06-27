Протаранивший посольство РФ в Минске автомобиль попал на видео

Момент с резонансным ДТП в Минске, когда автомобиль Ford протаранил ворота посольства РФ, попал на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На кадрах видно, как машина, не снижая скорости, врезается в ограду, после чего останавливается, а ее водитель быстро перелазит через еще одни ворота и убегает на территорию дипмиссии.

Позже он был задержан. Как сообщили в отделе агитации и пропаганды управления, за рулем легковушки находился 35-летний водитель. По предварительной информации, "нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения".