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27.06.2021 15:38
Рубрика: Власть

Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 июня, встретится в Кремле с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.

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"В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 лучших выпускников 18 вузов, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений",  - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В понедельник у российского президента также запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации пресс-службы Кремля, беседа будет приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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