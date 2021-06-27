Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 июня, встретится в Кремле с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.

"В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 лучших выпускников 18 вузов, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В понедельник у российского президента также запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации пресс-службы Кремля, беседа будет приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.