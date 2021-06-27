Оперштаб: В Москве выявлено 6 723 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 6 723 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 761 человек. На ИВЛ находится 731 человек.

В городе выздоровели еще 4 018 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 143 858. В столице скончались 114 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована на сайте.