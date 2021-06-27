В ивановской колонии две женщины отравились неизвестным веществом

Ивановские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух осужденных из ИК-3.

По версии следствия, 26 июня в колонии две женщины занимались очисткой канализационного колодца, отравились неизвестным веществом и погибли, сообщили в региональном управлении СКР. Еще одна осужденная и сотрудник охраны колонии, пытавшиеся вытащить их из колодца, госпитализированы.

- Отравление осужденных и сотрудника ИК стало возможным вследствие отсутствия необходим средств защиты и должного контроля за выполнением работ со стороны руководства ИК, - рассказала представитель управления Юлия Вейсман.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).