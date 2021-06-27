В Подмосковье за сутки выявили 2608 новых случаев COVID-19

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации за распространением COVID-19, за последние сутки в Подмосковье обнаружили 2068 новых больных. Это очередной антирекорд - даже на пике второй волны пандемии в области выявляли на тысячу больных меньше.

В связи с ростом заболеваемости принято решение увеличить коечный фонд в ковидных госпиталях региона еще на 1,5 тысячи коек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала "Россия 1".

Он вновь напомнил жителям, что единственный способ прекратить распространение пандемии - это массовая вакцинация. Прививки от коронавируса в области можно сделать более чем в 400 пунктах вакцинации, как стационарных, так и мобильных.