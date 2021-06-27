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27.06.2021,  
19:28
Текст:  Антон Валагин

Российскую подлодку для диверсантов показали на видео

КБ "Малахит" представило на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге проект малой подлодки "Сервал", предназначенной для диверсионных операций и способной высаживать боевых пловцов.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Главной особенностью "Сервала" является воздухонезависимая энергетическая установка, способная работать как на глубине, так и на поверхности. Под водой на газовую турбину подают жидкий кислород, переключать режимы можно на ходу.

В днище "Сервала" смонтирована шлюзовая камера для выпуска боевых пловцов. В контейнере на носу подлодки их ждет собственный экипаж - микросубмарина "Тритон". Если плыть недалеко, на месте "Тритона" может находиться другое необходимое диверсантам оборудование - например, мины.

- Проект находится на этапе технического предложения. Сформирован облик подлодки, ее основные тактико-технические характеристики, состав оборудования и вооружения, - рассказал FlotProm заместитель генерального директора СПМБМ "Малахит" Николай Новоселов.

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