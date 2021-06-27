В Архангельской области столкнулись два пассажирских автобуса

В Архангельской области в ДТП с двумя пассажирскими автобусами травмы получили восемь человек.Среди пострадавших - двое несовершеннолетних детей.

О ЧП сообщила пресс-служба регионального УМВД в воскресенье. В городе Котласе на перекрестке улиц Ленина и Багратиона водитель автобуса "ПАЗ" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автобусом.

Всех пострадавших, среди которых и водитель автобуса, не выдержавшего необходимую дистанцию, доставили в больницы.

Правоохранительные органы проводят проверку.