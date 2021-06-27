В Петербурге умерла Наталья Попова - актриса из "Двенадцати месяцев"

В Петербурге на 73-м году ушла из жизни актриса театра "Балтийский дом" Наталья Попова. Об этом сообщается в официальной группе театра в социальной сети "Вконтакте".

- Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля "Восемь любящих женщин", в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки, - отмечается в сообщении. - Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря…

Наталья Попова прослужила на одной сцене почти всю свою жизнь - в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола, который сейчас носит название Театр-фестиваль "Балтийский дом", она поступила в 1975 году. Кинозрители узнали и полюбили Наталью Попову после родли в фильме "Двенадцать месяцев", но в ее биографии - съемки в 15 картиных и несколько десятков театральных ролей. Более 20 лет преподавала на позиции доцента кафедры режиссуры и мастерства актера Университета культуры и искусств в Санкт-Петербурге, сама писала пьесы.

- На сцене и в кино Наталья Ивановна была всегда разной, но неизменно доброй и честной, - отмечают коллеги. - Такой она была и в жизни. Память о прекрасной актрисе навсегда останется в наших сердцах, будет долгой и светлой.

Свою творческую жизнь в театре Наталья Ивановна успешно сочетала с преподавательской деятельностью. Ее ученики - выпускники актерского факультета Института культуры и искусств в Санкт-Петербурге - ее гордость, ее продолжение.

О дате и месте прощания с Натальей Поповой станет известно позднее.