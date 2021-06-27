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27.06.2021 14:25
Рубрика: Происшествия

На Кубани в поселке Южный после обрушившихся ливней ввели режим ЧС

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В поселке Южный Белореченского района Кубани, где накануне в результате залповых дождей были подтоплены 150 дворов и 10 домов вблизи реки Чибрик, введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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"Сейчас вода сошла, подтопленными остаются пять дворов. На месте работают оперативные группы, аэромобильная группировка, пожарные и спасательные подразделения, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Откачивается вода с низменных участков, оказывается адресная помощь населению. Накануне вечером в Доме культуры был развернут пункт временного размещения на сто мест. Эвакуация населению не потребовалась. Объекты электро- и газоснабжения не повреждены и работают в штатном режиме".

В субботу 26 июня из-за обрушившихся ливней наблюдались подтопления в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Хадыженске, но наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Южный.

По данным синоптиков в ближайшие сутки в Краснодарском крае (кроме Сочи) неблагоприятные метеоусловия сохранятся: местами пройдут короткие сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. Из-за осадков на малых реках и на юго-западных притоках реки Кубань, реках, впадающих в Черное море, ожидается подъем воды, местами до неблагоприятных отметок. В связи с этим специалисты МЧС рекомендуют жителям следить за погодой, в случае происшествий звонить на единый номер спасателей 01 и 101.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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