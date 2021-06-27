В Ялте детские сады не откроют до конца июня

Детские сады в Ялте будут закрыты до 30 июня включительно. Об этом сообщила глава Ялтинской администрации Янина Павленко.

По ее словам, дошкольные образовательные учреждения будут закрыты до тех пор, пока не последует подтверждение удовлетворительного качества питьевой воды. В связи с этим мэр призвала и родителей дошколят, и их работодателей отнестись к ситуации с пониманием

Как сообщалось, 21 июня в Ялте из-за последствий стихии приостановили работу 18 местных дошкольных образовательных учреждений.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.