В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за разлива рек

Во второй половине 27 июня и в течение суток 28 июня в Крыму на отдельных реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, а в селевых бассейнах - угроза схода селей. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

В связи с этим в ведомстве предупредили о вероятных подтоплениях территорий, сходе селевых потоков, порывов линий электропередачи и связи, повале деревьев, а также обрушении слабо закрепленных конструкций, повреждении кровли зданий, нарушении работы дорожных и коммунальных служб и систем жизнеобеспечения населения. Кроме того, напомнили об угрозе жизни и здоровью людей из-за возможного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрыва ЛЭП.

Тем, кто живет вблизи водных объектов и в районах пересохших русел рек, в крымском главке МЧС рекомендовали поднять имущество в домах на высоту не менее 30 сантиметров, а также перейти в пункты временного размещения граждан, адреса которых можно уточнить в администрациях муниципальных образованиях.