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23.06.2021,  
08:21
Текст:  Николай Грищенко

Вертолеты со снайперами будут охотиться за ударными дронами на юге России

Снайперские пары частей спецназа Южного военного округа впервые начали тренироваться в стрельбе по беспилотникам и наземным объектам с борта барражирующего в воздухе вертолета. Дистанция поражения целей максимальная - две тысячи метров.

Фото: Joe Snow Zambia / wikipedia.org
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Как сообщает пресс-служба ЮВО, для тренировок бойцов спецподразделений применяется ударно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ. За неприхотливость в обслуживании, высокую огневую мощь, надежность и живучесть пилоты армейской авиации называют машину "Терминатор". Однако для взаимодействия со снайперами вертолетчикам требуется проявить навыки виртуозного воздушного пилотирования.

Принцип борьбы "летающих" снайперов с беспилотными летательными аппаратами противника прост. Радиолокационные станции обнаруживают беспилотники задолго до подлета к запретным зонами или военным объектам.

Информация об обнаруженной цели поступает на пульт дежурных сил, затем координаты передаются снайперской группе, после чего оперативно осуществляется посадка снайперов в "Терминатор" и взлет. "От экипажа вертолета требуется отработать и согласовать со снайпером момент зависания и максимальной неподвижности машины для осуществления выстрела в цель", - подчеркнули в военном ведомстве.

Военные специалисты полагают, что причиной появления новой тактики борьбы с дронами стала необходимость выработки дешевого и эффективного способа борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками. Использовать для уничтожения дешевого дрона дорогостоящие ракеты неэффективно, а с помощью сочетания "вертолет-снайпер" появляется возможность перехвата беспилотника до входа его в зону ПВО объекта.

Тренировки вертолетчиков и снайперов проходят в небе Ростовской области, Кубани, Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Новому методу стрельбы планируется обучить 400 военнослужащих.

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Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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