Как и другие крупные ИТ-выставки в этом году, стартующий на этой неделе Всемирный мобильный конг-ресс в Барселоне пройдет по большей части онлайн. Из-за этого многие компании приняли решение организовать собственные презентации заранее - либо онлайн, либо офлайн для узкого круга. Realme показала смартфон realme 8 5G на специальном мероприятии в Дубае. "РГ" протестировала этот девайс.

Смартфон очень легкий - 185 грамм и тонкий - 8,5 мм. В клавишу блокировки встроен сканер отпечатков пальцев, который работает быстро и корректно. Распознавание лица и возможность графического ввода пароля тоже присутствуют.

Задняя крышка смартфона выполнена из гластика - популярного в бюджетных смартфонах пластика, укрепленного углеродным волокном. На нем не остается отпечатков пальцев. На выбор доступны два цвета - черный и синий. Блок камер слегка выступает из корпуса. В аппарат поставили 48-мегапиксельный основной модуль, 2-мегапиксельный модуль для макросъемки, и 2-мегапиксельный датчик глубины. Конечно, от смартфона за 19 990 руб. (столько стоит модель) не стоит ждать флагманского качества фотографий, но для своего ценового сегмента смартфон снимает очень хорошо. Все снимки выглядят естественно и натурально. С ночной съемкой также нет проблем.

Диагональ экрана - 6,5 дюйма, его разрешение составляет 2400*1080 пикселей. Сам дисплей выполнен по технологии IPS.

В гаджет поставили слот, состоящий из двух SIM-карт формата nano-SIM и карты памяти MicroSD. Объем строенной памяти 128 Гб, однако ее можно расширить еще на 1 ТБ, докупив карту памяти. Объем оперативной памяти - 6 Гб. Аппарат работает на операционной системе Android 11, и к его производительности претензий нет - меню листается плавно, можно играть в игры на средних настройках графики.

Но самое интересное в девайсе - коммуникационные возможности. В России сети пятого поколения работают в тестовом режиме, но в некоторых странах, например в ОАЭ, сеть 5G покрывает большую часть крупных городов, в частности Дубая. "РГ" провела замеры скорости мобильного интернета с девайса, и она составила около 700 мбит/с - это очень быстро. Realme 8 5G пока единственный в ценовом сегменте до 20 тыс. руб. предлагает такую поддержку.