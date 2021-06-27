Спецслужбы США отчитались о 140 необъяснимых явлениях в воздухе

Управление национальной разведки США отчиталось о 140 необъяснимых явлениях в воздухе, зафиксированных в последние 17 лет. Спецслужбы не смогли выяснить, чему именно стали свидетелями люди, однако заверили, что нет никаких доказательств существования инопланетян.

Теории об НЛО и пришельцах возникают каждый раз, когда люди сталкиваются с необъяснимыми явлениями. Эта тема оказалась настолько популярной в США, что Конгресс даже постановил проинформировать широкую общественность о деятельности подразделения Пентагона, занимающегося этими вопросами. Вот спецслужбы и были вынуждены раскрыть часть информации.

Так, оказалось, что с 2004 года разведкой США было зафиксировано 144 необычных явления в воздухе, объяснить из которых удалось только один: за НЛО приняли сдувшийся воздушный шар. В остальных случаях объяснений не нашлось. Предполагается, что ряд явлений (необычное движение в воздухе) мог быть вызван птицами или беспилотниками, другие могли быть результатом испытаний военной техники других стран.