Умер актер Александр Чутко - дон Рэба из "Трудно быть богом"

Колоритный советский, российский актер, артист озвучки и телеведущий Александр Яковлевич Чутко скончался 24 июня.

Некролог публикует Центральный академический театр Российской Армии.

Причиной смерти артиста названа тяжелая и продолжительная болезнь.

Чутко родился 12 сентября 1947 года в Москве. В 1972-м окончил Московский государственный институт культуры по специальности "режиссер". С 1972 года - артист Театра Армии. Вел ТВ-программу "Светлое и темное" на канале "2х2".

На экранах дебютировал эпизодом в 1974-м в "Хождении по мукам". Далее - "Теплое место", "Хозяйка детского дома", "Поклонник", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Марш Турецкого", "Ноги - атавизм", дон Рэба в "Трудно быть богом" в версии Германа, "Метровое тело".