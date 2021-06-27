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Умер актер Игорь Сиренко

Новости
    27.06.2021, 13:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер, режиссер и театральный деятель Игорь Сиренко умер в Москве 25 июня. Заслуженному деятелю искусств РФ было 80 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра "Сопричастность", худруком которого Сиренко был с 1990 года. Причина смерти артиста не названа.

Игорь Сиренко родился в Мариуполе 8 декабря 1940 года. В 1957-м поступил в Московское цирковое училище, которое окончил с отличием и без сдачи экзаменов по общеобразовательным предметам и без прохождения отборочных туров был зачислен в Театральное училище имени Щукина.

В 1965-м получил приглашение от художественного руководителя театра имени Маяковского, на сцене которого и дебютировал в роли Креонта в "Царе Эдипе". С 1979 по 1983 год - директор Московского драматического театра имени Пушкина. В 1984 году Комитетом по культуре Москвы Сиренко был направлен в Московский драматический театр имени Гоголя, где занял должность режиссера и был избран коллективом на должность директора.

В 1990-м при поддержке Комитета по культуре Москвы был создан театр "Сопричастность", художественным руководителем которого стал Сиренко.

Экранный дебют - военная драма Самсона Самсонова 1967 года "Арена". Далее - "Последняя ночь уходящего года", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Объективные обстоятельства".

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