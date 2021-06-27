Умер соратник Брайана Ино и Питера Гэбриела Джон Хасселл

Влиятельный американский композитор и трубач Джон Хасселл скончался 26 июня на 85-м году жизни. Об этом сообщает Forosocuellamos со ссылкой на подтверждение от семьи музыканта.

Указано, что Хасселл, который последний год испытывал проблемы со здоровьем (друг и соратник Джона Брайан Ино организовывал сбор средств для лечения соратника), "мирно ушел в силу естественных причин".

Хассел родился в Мемфисе в марте 1937-го. Получил степень магистра в Музыкальной школе Истмана в Рочестере, Нью-Йорк и плотно увлекся сериализмом, в качестве ориентира выбрав Штокхаузена. На предмет развития и самсовершествования отбыл в Кёльн, где прошел основанный руководимый своим кумиром курс.

Вернувшись в 1967-м в США, активно бросился творить, познакомившись с Терренсом "Терри" Райли, далее - одним из столпов минимализма, на ранних этапах также "болевшим" Штокхаузеном. Результатом симбиоза исполнителей стала пластинка 1968-го года (для Терри это был уже пятый альбом, кстати) In C - верстовая для минимализма в принципе.

Дальнейшая биография Хассела - просто-напросто хрестоматия для ценителей нестандартной музыки. В сфере его интересов, помимо минимализма, лежали ворлд мьюзик, эмбиент, электроакустика и разного рода авангардные проявления. Среди соратников, помимо Ино (с которым они спелись в 80-м), - легендарнейший Theatre of Eternal Music, Talking Heads, одна из самых известных африканских групп Farafina, Питер Гэбриел (естественно), Tears for Fears, Энджела Мария "Ани" Дифранко, Techno Animal, Рай Кудер и другие интересные люди.

Музыка Хассела звучит в фильмах и сериалах "Последнее искушение Христа", "Глаза ангела", "Кости", других. Как актер Джон появляется в "Отеле "Миллион долларов" Вендерса.