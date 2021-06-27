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27.06.2021 12:45
Рубрика: Общество

В России отмечают День молодежи

Текст: Мария Агранович
Сегодня в России отмечают День молодежи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В честь праздника Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в официальной группе ведомства в соцсети "Вконтакте" проводит первый онлайн-марафон "ЯМолодость".

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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В программе - лекции Российского общества "Знание" и истории успеха от участников конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Например, одна их финалисток трека "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России" 2020 года, кандидат медицинских наук Ильмира Гильмутдинова рассказала об особенностях работы в биомедицине и представила свой проект - онлайн-платформу "COVID - REHAB" для реабилитации и восстановления пациентов, переболевших коронавирусом.

А еще на онлайн-марафоне уже прошла презентация платформы "Другое дело" - нового проекта АНО "Россия - страна возможностей". Это интернет-портал с игровой механикой. Участник за свои достижения и общественно-полезную активность на платформе и вне ее получает баллы, за которые может получить призы.

Но самое интересно, что придумали для молодежи в эти дни - возможность стать соавторами нацпроектов России. Как? Более 3 000 волонтеров провели опросы молодежи во всех регионах страны. Каких идей и проектов не хватает? Чем дополнить нацпроекты? Открытый сбор предложений продолжается на сайте https://nationalprojects.fadm.gov.ru/ до 27 июня включительно.

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