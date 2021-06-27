В США умер автор "Триумфа смерти" Фредерик Ржевски

Значительный американский композитор и пианист, знаковая фигура музыкального авангарда Фредерик Энтони Ржевски скончался 26 июня в США. Об этом сообщил Gramophone, опубликовав экскурс по творчеству Ржевского. Музыканту шел 84-й год.

Фредерик Энтони Ржевски родился в 1938-м в Массачусетсе в семье евреев-эмигрантов из Польши. Учился в Гарварде и Принстоне. В 1960-м уехал в Италию, где был учеником Луиджи Даллапиккола, одного из столпов додекафонии.

Знакомится с Джоном Кейджем и Дэвидом Тюдором, которые на него мощно влияют. В 1966-м выступает в Риме сооснователем группы импровизационной электроники MEV (Musica Elettronica Viva), одним из участников которой был выдающийся саксофонист Стив Лэйси. При этом коллектив активно использовал эксцентричные наработки Кейджа и Тюдора.

Ржевски пишет политизированные музыкальные пьесы и все далее погружается в лабиринты авангарда, экспериментируя с техниками, в 90-е сделав круг и вернувшись к корням. Помимо прочего, создает монументальную ораторию "Триумф смерти" - на текст пьесы Вайса, посвященную теме Холокоста.