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28.06.2021 23:55
Рубрика: Культура

Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом

Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала в Instagram.

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"Ирония судьбы: собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо", - отметила она.

Также она перечислила симптомы. Ей выкручивало руки и ноги, болела кожа и горло, а также зафиксирована высокая температура.

Напомним, что Вера Сотникова исполняла роли в фильмах "Курьер", "Людмила" и приняла участие в телесериале "Управа". Кроме того, она является соведущей передачи "Битва экстрасенсов".

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