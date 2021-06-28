Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом

Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала в Instagram.

"Ирония судьбы: собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо", - отметила она.

Также она перечислила симптомы. Ей выкручивало руки и ноги, болела кожа и горло, а также зафиксирована высокая температура.

Напомним, что Вера Сотникова исполняла роли в фильмах "Курьер", "Людмила" и приняла участие в телесериале "Управа". Кроме того, она является соведущей передачи "Битва экстрасенсов".