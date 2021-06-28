Беларусь приняла миссию МАГАТЭ

Целый пакет мер, которые обеспечивают надежность и безопасность первенца атомной энергетики в Гродненской области, предоставлен белорусскими экспертами миссии IPPAS, которая прибыла в республику, информирует БЕЛТА, ссылаясь на данные Госатомнадзора.

В центре внимания консультативной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), уточняет агентство, - национальный режим обеспечения физической безопасности ядерного материала и ядерных установок, информационная и компьютерная безопасность. Запланированы интервьюирование ответственных работников станции, работа с документами, посещение площадки Белорусской АЭС в Островце.

Кроме того, в течение двух недель специалисты будут изучать правовые основы обеспечения физической ядерной безопасности, лицензирование и разрешительную деятельность в области использования атомной энергии, осуществление надзорных и контрольных мероприятий в отношении объектов использования атомной энергии, обеспечение физической защиты ядерного материала при транспортировке и другие вопросы.

Возглавляет команду IPPAS представитель США Джозеф Сандовал. Вместе с ним в состав миссии входят эксперты из МАГАТЭ, России, Болгарии, Великобритании, Франции, Швейцарии и Украины.

Кстати, белорусские эксперты акцентируют внимание на том, "миссия IPPAS, равно как и другие партнерские проверки, проводится на добровольной основе и по приглашению Беларуси". Ее деятельность в республике завершится 9 июля. В Госатомнадзоре рассчитывают получить компетентные рекомендации с целью дальнейшего совершенствования системы физической защиты объектов станции, и поддержания на высоком уровне стандартов безопасности в стране.

Как уже сообщал "СОЮЗ", отраслевые структуры Беларуси принимали ряд миссий МАГАТЭ, в том числе по линии регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности. А на конец текущего года намечен визит пост-миссии IRRS, цель которой - оценить прогресс в деле выполнения рекомендаций миссии IRRS 2016 года.