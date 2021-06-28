Бойцы Hardcore Fighting и сотрудники Pride Club спасли три детских жизни!

В Москве завершился очередной сезон популярного Hardcore Fighting Championship. В этот раз финал стал особенно горячим, ведь борьба была за жизнь ребёнка. На ринге встретились два сильнейших бойца. Мухаммед Калмыков в честной спортивной борьбе победил Кирилла Самброса.

Но, как выяснили зрители боя, Мухаммед Калмыков боролся не только за победу. Каждое мероприятие Hardcore Fighting - это всегда яркое шоу. И в этот раз самое интересное началось, когда слово взял триумфатор финала. Боец пообещал отдать весь свой гонорар в фонд "Алёша" для спасения жизни ребёнка - Тимофея Луценко.

Специальный гость вечера - Алексей Зиновьев, президент Благотворительного фонда "Алёша" - поблагодарил чемпиона за его большое доброе сердце. На этом сюрпризы вечера не закончились. Слово взял Максим Каганский, президент сети Pride Club и партнёр Hardcore Fighting. Он вышел на ринг и сообщил, что удваивает пожертвование Мухаммеда!

Максим Каганский и раньше самостоятельно помогал фонду "Алёша" и взял полностью под свою опеку шестерых малышей: Максима Григораша, Антона Коновалова, Егора Гулаженко, Даниила Грабовецкого, Диму Осадчего и Лизу Логинову.

Теперь же Максим принял решение вовлечь в благотворительность свой бизнес, тем самым показывая пример другим.

И вторая новость имеет к этому непосредственное отношение. Победитель боя Мухаммед Калмыков состоит и тренируется в клубе Pride Club, в котором успешно прошла добрая акция! Максим Каганский все вырученные средства направил в помощь Мирона Баданина. Мальчику уже провели операцию, и он активно идёт на поправку.

Акция продлилась полтора месяца. Сотрудники и клиенты фитнес-центров Pride Club с удовольствием приняли участие в спасении Мирона. Всего было продано 1792 бутылок "ЖИВОЙ ВОДЫ", 129 упаковок леденцов и десятки добрых сувениров.

Но это далеко не всё - инструкторы Pride Club провели 20 особенных персональных тренировок. В конце каждой такой тренировки клиент слышал от тренера: "Круто Быть Добрым". Все деньги за тренировку полностью переводились в фонд "Алёша" для Мирона.

За время акции удалось собрать 213 860 рублей. Максим Каганский принял решение полностью закрыть сбор на лечение Мирона всей недостающей суммой.

В итоге, благодаря бою и проведённой акции, спасены жизни троих детей: Мирона Баданина, Гоши Высотина и Тимофея Луценко общей суммой сборов - 15 493 910 рублей!

Люди постоянно задают вопросы в благотворительные фонды: "Почему бизнес не оказывает помощь детям?", "Почему бизнесмены не помогают?", "Почему дети не дожидаются помощи?".

Всё просто - когда каждый из нас возьмёт на себя ответственность, когда о своих добрых поступках начнут рассказывать, когда благотворительность станет популярной, именно тогда детки вовремя будут получать помощь.

С добрых людей можно и нужно брать пример, так наш с вами мир раз за разом будет становиться лучше!

И давайте запомним: "Круто быть добрым"!

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Благотворительного Фонда "Алеша"