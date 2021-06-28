Более половины россиян не знают, как сменить поисковую систему в смартфоне

Более половины россиян (60%) не меняют поисковую систему, установленную в смартфоне по умолчанию. Об этом сообщает информационное агентство TelecomDaily.

При этом 63% россиян считают, что возможность выбора поисковой системы необходима. Более половины опрошенных (52%) не знают, как это сделать.

По словам генерального директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, операционная система, интернет-браузер и выбор поисковой системы тесно связаны друг с другом. "Россияне пользуются ПО, которое стоит на смартфоне по умолчанию. Возможность выбирать поисковую систему, которая теперь появится на iOS-устройствах, может оказать позитивное влияние на развитие рынка как для пользователей, так и для разработчиков конкурирующих поисковых систем и браузеров", - резюмировал он.

В качестве основной поисковой системы на ПК и ноутбуках 61% респондентов предпочитают "Яндекс", на втором месте Google - 37%. Доля других поисковиков не превышает одного процента. На мобильных устройствах у поиска "Яндекса" 53%, у Google - 46%. При этом более половины респондентов (60%) не меняют установленную поисковую систему - в большинстве случаев это Google, что и объясняет высокую долю поисковика на смартфонах.

Согласно данным агентства, у подавляющего большинства пользователей основной браузер на смартфоне это Google Chrome (47%), треть россиян выбирают "Яндекс.Браузер" (37%), доля Safari (основного браузера на iPhone и iPad) составляет десять процентов.