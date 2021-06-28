Новости

Рябков: Вопросы стратстабильности должны охватывать и космос 11:55
Школьники РФ завоевали две золотые медали на Европейской олимпиаде по физике 11:46
Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве 11:35
Российские авиакомпании начали задерживать рейсы 11:34
В Бурятии федеральные торговые сети приостановят работу из-за COVID-19 11:25
В Вест-Индии обнаружили корабль-призрак 11:19
Умер новорожденный сын хоккеиста "Бостона" Давида Пастрняка 11:18
Новый тизер "Черной вдовы" посвятили главному злодею фильма 11:17
Кабмин выделил 75 млн рублей на центр профилактики терроризма в Беслане 11:04
ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов 11:04
Международный центр самбо и бокса построят в "Лужниках" 10:59
В Казани от коронавируса умерла глава общества охраны памятников 10:53
Дети в Индии после коронавируса стали чаще болеть опасным синдромом 10:40
Более половины россиян перестали использовать банкоматы 10:38
Организаторам концерта группы "План Ломоносова" грозит штраф до 1 млн рублей 10:18
Синоптики предупредили о "суперливне" в Москве 09:53
Ученые рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19 09:49
Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца 09:43
В Тобольске поставили киноспектакль про декабристов 09:31
Три офицера ФСБ арестованы по делу о мошенничестве на 63,5 млн рублей 09:30
Американка Сидни Маклафлин побила рекорд мира в беге на 400 м с барьерами 09:27
В Москве школьные медкарты врачи будут оформлять в электронном виде 09:22
Тюменцу потребовалась помощь хирургов после попытки убрать морщины 09:14
МЧС предупредило жителей столичного региона о ливнях с градом 08:55
В Киеве пригрозили отнять землю у россиян 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
28.06.2021 10:38
Рубрика: Экономика

Более половины россиян перестали использовать банкоматы

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более половины россиян почти перестали пользоваться банкоматами для совершения финансовых операций, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса РГС Банка.

Фото: iStock
Наличные впервые уступили первенство картам в предпочтениях россиян

Так, 30% респондентов рассказали, что давно не пользуются банкоматами, взаимодействуя с банками дистанционно. Еще 21% россиян прибегают к помощи банкоматов только несколько раз в год.

Четверть опрошенных пользуются банкоматами несколько раз в месяц, 13% - еженедельно, 11% - каждый день.

Почти 30% граждан стали реже совершать операции через банкоматы из-за пандемии коронавируса, а 8% - чаще.

Для значительной части клиентов кредитных организаций банкоматы до сих пор остаются популярным средством совершения банковских операций, в том числе потому, что роль банкоматов давно вышла за рамки простой выдачи наличных, объяснил директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин.

Всего в опросе приняли участие более 1500 человек старше 18 лет в городах-миллионниках.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов
За сутки в России подтверждено 21 650 случаев COVID-19 в 85 регионах
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве
Три офицера ФСБ арестованы по делу о мошенничестве на 63,5 млн рублей
Синоптики предупредили о "суперливне" в Москве
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков