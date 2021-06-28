Более половины россиян перестали использовать банкоматы

Более половины россиян почти перестали пользоваться банкоматами для совершения финансовых операций, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса РГС Банка.

Так, 30% респондентов рассказали, что давно не пользуются банкоматами, взаимодействуя с банками дистанционно. Еще 21% россиян прибегают к помощи банкоматов только несколько раз в год.

Четверть опрошенных пользуются банкоматами несколько раз в месяц, 13% - еженедельно, 11% - каждый день.

Почти 30% граждан стали реже совершать операции через банкоматы из-за пандемии коронавируса, а 8% - чаще.

Для значительной части клиентов кредитных организаций банкоматы до сих пор остаются популярным средством совершения банковских операций, в том числе потому, что роль банкоматов давно вышла за рамки простой выдачи наличных, объяснил директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин.

Всего в опросе приняли участие более 1500 человек старше 18 лет в городах-миллионниках.