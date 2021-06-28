Указ главы Республики Бурятия от 28 июня 2021 года № 193 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указа Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191):

1.1. Абзацы седьмой - десятый пункта 20 изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года включительно прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения (далее - коллективные средства размещения), за исключением:

- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

- лиц, проживающих на момент 00.00 часов 27 июня 2021 года;

организованных туристических групп и туристов, которые забронировали и заплатили за бронирование до 23 июня 2021 года за проживание в коллективных средствах размещения в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года;

- коллективных средств размещения, функционирующих по типу об-серваторов, заключивших договоры с организациями, работающими вахтовым методом, на организацию временного пребывания работников.".

1.2. Дополнить пунктом 30.2 следующего содержания:

"30.2. Ограничения, предусмотренные настоящим указом, не распространяются на членов избирательных комиссий, граждан при осуществлении ими избирательных действий и реализации избирательных прав в ходе избирательных кампаний по выборам, назначенным на 19 сентября 2021 года.".

1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов





Приложение к указу Главы Республики Бурятия от 28.06.2021 № 193





Приложение № 4 к указу Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183





Перечень категорий организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан), на которые не распространяются ограничения

1. Непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса.

2. Медицинские и аптечные организации.

3. Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей.

4. Операторы почтовой, сотовой, фиксированной и спутниковой связи.

5. Организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

6. Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия.

7. Организации, оказывающие ритуальные услуги.

8. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения.

9. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

10. Организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

11. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.

12. Организации, задействованные для строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории Республики Бурятия в рамках исполнения государственных или муниципальных контрактов, заключенных до вступления в силу настоящего указа, реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, концессионных соглашений.

13. Организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

14. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия.

15. Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия.

16. Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия.

17. Организации, осуществляющие реализацию строительных, отделочных материалов и инструментов на условиях дистанционной доставки.

18. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки.

19. Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки.

20. Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги.

21. Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; организации, занимающиеся отловом животных без владельцев.

22. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твердого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку.

23. Организации системы нефтепродуктообеспечения.

24. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия.

25. Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера.

26. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

27. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования и техники.

28. Специализированные организации розничной торговли, реализующие оптико-офтальмологические изделия (салоны оптики).

29. Системообразующие организации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)").

30. Торгово-промышленная палата Республики Бурятия.

31. Организации, индивидуальные предприниматели в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия, осуществляющие прием и размещение организованных туристических групп по чартерным программам; туристов, забронировавших и оплативших бронирование до 23 июня 2021 года за проживание в коллективных средствах размещения в период с 27 июня 2021 года по 11 июля 2021 года; командировочных лиц; лиц, проживающих в коллективных средствах размещения на момент 00.00 часов 27 июня 2021 года; функционирующие по типу обсерваторов, заключившие договоры с организациями, работающими вахтовым методом, на организацию временного пребывания работников.

32. Национальные парки федерального и регионального значения в части оказания экскурсионных услуг организованным группам по чартерным программам.

33. Туристические этнокомплексы в части оказания экскурсионных услуг организованным группам по чартерным программам.

34. Предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых в удалении от населенных пунктов при соблюдении режима локального проживания сотрудников на месте ведения работ.

35. Организации, выполняющие научно-исследовательские работы по моделированию прибрежных участков оз. Байкал на территории Республики Бурятия при экстремально высоких уровнях водной поверхности.







