Цветные механизмы в яркой коллекции Zenith Defy 21 Spectrum

После ультрафиолетовой модели Zenith Defy 21 Ultraviolet, увидевшей свет в прошлом году, в этом появилась целая цветовая гамма часов - Defy 21 Spectrum. Бренд представил коллекцию на выставке Watches & Wonders 2021.

В отличие от следования большинства часовых марок нынешним "цветным трендам", Zenith сделал цветным не циферблат, а механизм часов. И декорировал новую коллекцию цветными драгоценными камнями, соответствующими каждой модели - ее механизму и каучуковому ремешку.

Часы коллекции Defy 21 Spectrum оснащены фирменным калибром Zenith El Primero 21. Он оснащен двумя отдельными спусковыми механизмами: для времени и для хронографа. El Primero 21 − это единственный калибр с точностью до 1/100 секунды, который работает с невероятной частотой 50 Гц (360 000 полуколебаний в час). Красивое объяснение выбора цветов PVD-покрытия для механизма гласит, что они соответствуют определенной частоте световых волн.

Механизмы Zenith Defy 21 Spectrum окрашены в разные цвета. Фото: пресс-служба

Часы помещены в стальной корпус диаметром 44 мм. Корпус каждой модели украшен 288 бесцветными бриллиантами круглой огранки, а безель - 44 цветными драгоценными камнями багетной огранки

Багетная огранка цветных драгоценных камней: аметиста, цаворита, оранжевого и синего сапфира, черной шпинели. Фото: пресс-служба

Цвет драгоценных камней на безеле соответствует цвету механизма и каучукового ремешка. Геммологи компании Zenith тщательно отбирали драгоценные камни одинакового размера, цвета и качества VVS. После чего мастера бренда аккуратно вставляли камни в металлический безель вручную.

Инновационный подход Zenith заключается в том, что яркими красками расцвечены все детали часов, кроме циферблата - его скелетонированная структура позволяет в деталях рассмотреть работу многоцветной часовой механики.

Выпуск каждой версии ограничен 10 экземплярами, которые будут доступны исключительно в бутиках Zenith.