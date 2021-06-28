Южная Корея может начать импортировать электроэнергию из России

Группа государственных экспертов Республики Корея составила и представила на рассмотрение правительства РК проект плана электрогенерации в стране на период до 2050 г. В документе предусмотрен полный отказ от использование угля, сокращение численности АЭС, массовое использование ветрогенераторов и солнечных панелей, а также импорт электроэнергии из России и Китая. Основные положения этого документа были критически встречены южнокорейской оппозицией и многими независимыми экспертами.

О появлении нового документа, призванного определить государственную стратегию Южной Кореи в сфере потребления и генерации электроэнергии, сообщили одновременно практически все ведущие СМИ страны, ссылаясь на поступившие в их распоряжение основные тезисы плана. Документ называется "Объединенный правительственный сценарий карбоновой нейтральности 2050". Его составили несколько десятков экспертов, работающих в госструктурах РК либо специально привлеченные для выработки плана.

Содержание документа хотя, как подчеркивается, "носит предварительный характер и может быть скорректировано", немало удивило независимых экспертов своей радикальностью. Согласно стратегии нынешнего руководства РК, которое поставило цель достичь состояния "карбоновой нейтральности" к 2050 г., Южная Корея должна сократить объем выбросов углекислого газа в атмосферу на 90 процентов.

Для реализации этой цели Южная Корея, согласно предложенному плану, должна полностью отказаться от использования угля для выработки электроэнергии, существенно сократить применение природного газа и мирного атома. При этом стоит отметить, что в 2018 году, который взят как базовый уровень при выработке "Сценария карбоновой нейтральности", за счет угля Южная Корея получали почти 42 процента всей потребляемой электроэнергии. Доля электроэнергии, получаемой за счет сжигания природного газа, должна сократиться с нынешних 26,8 до 7,5 процента. Доля "атома" в электрогенерации сократится с текущих 23 до 7 процентов. Южная Корея должна отказаться от строительства новых атомных энергоблоков, постепенно консервируя те, которые отработают свой срок. В результате к 2050 году в РК должны остаться в действии лишь девять атомных энергоблоков из нынешних 24.

В результате может возникнуть гигантская нехватка электричества в стране, которого, согласно прогнозам экспертов, Южная Корея в 2050 году будет потреблять в 2,3 раза больше, чем в 2018 году. Компенсировать нехватку предлагается двумя способами, главный из которых - широкомасштабное строительство инфраструктуры, которая будет использовать энергию ветра и солнца. Если сейчас Южная Корея удовлетворяет за счет новых и возобновляемых источников энергии (в первую очередь ветер и солнце) три процента своих потребностей, то в 2050 году их доля должна составить 61 процента в общей электрогенерации. В абсолютных цифрах рост выработки электроэнергии за счет ветра и солнца составит 64 раза.

Кроме того, некоторую часть дефицита электроэнергии также предлагается восполнять за счет импорта ее из России и Китая, реанимировав уже неоднократно обсуждавшуюся идею "региональной электрической суперсети". В документ заложен импорт из РФ и КНР на уровне нескольких десятков тераватт-часов в год.

Оппозиция и многие независимые эксперты Южной Кореи критически встретили этот план, назвав его "фантастическим". Специалистов в первую очередь смущает резкий отказ от традиционных источников энергии и замена их на энергию ветра и солнца, которые, как известно, нестабильны. По мнению критиков, Южная Корея из-за относительно небольшой территории попросту не сможет разместить необходимое для реализации заложенных в плане показателей количество новых ветрогенераторов и солнечных панелей.

"Досталось" также и идее импортировать электроэнергию из России и Китая. Данное предложение невозможно реализовать без прокладки линии электропередач через территорию Северной Кореи, действия которой Сеул не может предсказать, а межкорейкие отношения зачастую бывают, мягко говоря, непростыми. Кроме того, сотрудничество с участием КНДР невозможно осуществлять без отмены действующих против Пхеньяна международных санкций и решения ядерной проблемы Северной Кореи.

Составители "Объединенного правительственного сценария карбоновой нейтральности 2050" подчеркнули, что их план носит предварительный характер и это лишь позиция его составителей. Впрочем, ожидается, что документ станет основной общей стратегии электрогенерации Южной Кореи на период до 2050 г. Теперь план должен пройти процедуру изучения и оценки в профильных ведомствах и госструктурах Южной Кореи, которые могут предложить скорректировать положения плана.