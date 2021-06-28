Как правильно экономить на коммунальных платежах без льгот

Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов рассказал, как можно снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги россиянину, не имеющему льгот:

- Единственный способ снизить сумму в платежке - экономия ресурсов. Иных вариантов просто нет. Поэтому многие собственники снижают затраты с помощью ресурсосберегающих технологий. Например, устанавливают счетчики на газ, тепло и воду.

Экономим на отоплении

Специалисты утверждают, что установка приборов по учету тепла снижает ежемесячные затраты на 1/3. Однако не в каждом многоквартирном доме можно добиться таких результатов.

Если плательщик живет в доме, сданном в эксплуатацию в течении последних 10-15 лет, то он действительно платит меньше, чем по нормативу. То есть без счетчика. Такие здания возводятся с учетом ресурсосберегающих требований и хорошо утепляются.

Однако если коммунальщики "воткнут" подобный прибор в здание, построенное в 60-90 годы прошлого века, то затраты людей на отопление могут только возрасти.

Порядок определения размера платы за коммунальные услуги установлен "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011г. № 354.

Размер платы за отопление в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым прибором учета, равномерно в течение календарного года определяется, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год, тарифа и общей площади квартиры.

То есть поставщики тепла ежемесячно начисляют жителям по 1/12 стоимости, исходя из среднего значения, рассчитанного по показаниям прибора учета за предыдущий год.

Потом поставщик производит корректировку оплаты с учетом тепла, поставленного в последнюю зиму. И если зима была холодной, то люди получат платежки с требованием дополнительно оплатить от 5 до 30 тысяч рублей (в зависимости от площади и объема тепловой энергии, ушедшей на обогрев "улицы").

А так как последние зимы в средней полосе России стоят морозные, а в большинстве многоквартирных домов "гуляет ветер", то весной-летом граждане получают платежки за тепло с дополнительными начислениями. Уже зафиксированы случаи, когда жильцы ломали или срывали общедомовые приборы учета тепла. Однако коммунальщики упорно устанавливают их вновь и вновь.

Некоторые даже предлагают собственникам квартир брать кредиты и самостоятельно утеплять дома. Но это уже не смешно. Утепление многоквартирного дома обойдется в 600-700 тысяч рублей. И люди вовсе не должны платить из своего кармана за подобное повышение "энергоэффективности".

Вывод: установка общедомовых приборов учета тепла в многоквартирных домах, возведенных в прошлом веке и не прошедших реконструкцию для уменьшения теплопотерь, приводит к увеличению затрат на оплату отопления на 20-30 процентов. Значит, в этом случае надо добиваться реконструкции здания.

Экономим на воде

Что же касается индивидуальных приборов учета воды, то здесь тоже есть нюансы. Водоподача и водоотведение составляют до 30 процентов коммунальных платежей. И при отсутствии счетчиков расход воды определяется по формуле: норматив * количество зарегистрированных на жилплощади человек * тариф.

Норматив включает не только среднестатистические потребности человека, но и возможные потери воды, например, во время купания, умывания, мытья посуды и чистки зубов. Получается, что только один человек потребляет в месяц около 6,9 кубометра воды.

Это приличная цифра, и платить по такому нормативу невыгодно, когда в квартире зарегистрировано несколько человек. И если установить счетчик, то можно снизить расходы за водоотведение на 15 процентов. Но у каждой медали есть обратная сторона.

Если в жилище зарегистрировано два человека, а в реальности проживает 5 или 6 (например, молодая семья живет с родителями), то прибор учета потребления воды становится невыгодным. Поэтому, прежде чем бездумно ставить счетчики на воду подумайте, надо это вам или нет.

Если же в квартире уже есть прибор учета расхода воды, то следует установить экономичную кнопку слива унитаза, рычаговые смесители, исключить протечку кранов (заменить износившиеся прокладки или кран-буксы) и банально экономить воду. Нового здесь ничего не придумать.

Экономим на электричестве

Теперь относительно приборов учета электроэнергии. Эти счетчики есть почти в каждом доме, и здесь вопрос состоит не в том, ставить эти приборы или нет, а в том, как уменьшить их показания.

Вариант со сбросом данных и незаконной "модернизаций" прибора с тем, чтобы показывал меньшие цифры, не рассматриваю. Это уголовно наказуемое деяние. Речь идет только об экономии электричества. И здесь мы вступаем на территорию ресурсосберегающих экономичных электроприборов.

На электроэнергию приходится до 25 процентов затрат. При экономии большое значение имеет класс бытовой техники. Так, приборы класса "А" неплохо экономят электроэнергию. С другой стороны, они стоят дорого и далеко не всем по карману.

Следует также помнить, что техника, живущая в режиме ожидания (телевизор, компьютер, микроволновка и другие), забирает около 3 тысяч рублей в год. Поэтому лучше просто выключать приборы, которые не используются.

Помогут экономить и энергосберегающие лампочки. Например, светодиодная лампочка потребляет на 80 процентов меньше энергии, чем обычная "лампочка Ильича". Другой вопрос, что далеко не всем нравится свет от энергосберегающих ламп, он холодный и "мертвый". Но это уже, как говорится, дело вкуса.

В целом же, если использовать электроприборы класса "А", установить в квартире энергосберегающие лампочки, отключать от сети неиспользуемые электроприборы, то можно снизить затраты на 10-15 процентов.