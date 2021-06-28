Указ главы Республики Крым от 28 июня 2021 года № 152-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 1 июля по 31 июля 2021 года Всероссийских соревнований юных футболистов "Кожаный мяч" 2021 среди команд мальчиков в старшей группе 2006-2007 годов рождения, на проведение в период с 15 июля по 16 июля 2021 года межрегионального этапа соревнований Южного федерального округа в детском оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина (г. Евпатория, ул. Полупанова, 10), на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"";

в пункте 10-1:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

"оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций), за исключением оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымская государственная филармония", Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымское концертное объединение", Государственным автономным учреждением Республики Крым "Симферопольский государственный цирк им. Б.Н. Тезикова";

продажу билетов Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымская государственная филармония", Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Крымское концертное объединение", Государственным автономным учреждением Республики Крым "Симферопольский государственный цирк им. Б.Н. Тезикова", а также в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50 % от вместимости залов;".

в пункте 14:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на прием и размещение в спортивном комплексе ООО "Арена-Крым" г. Евпатория организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия во Всероссийских соревнованиях юных футболистов "Кожаный мяч" 2021 среди команд мальчиков в старшей группе 2006-2007 годов рождения, на прием и размещение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении "Международный детский центр "Артек" организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации Южного федерального округа для участия в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена".".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







