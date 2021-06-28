Михалков возмущенно прокомментировал дебют Бузовой во МХАТе

На официальном YoTube-канале авторской программы Никиты Михалкова "БесогонTV" опубликован свежий выпуск шоу - с подзаголовком "Деньги не пахнут". В нем режиссер затронул, в частности, громкий дебют Ольги Бузовой во МХАТе, в постановке про молодого Сталина "Чудесный грузин".

"В новом выпуске Михалков предлагает поговорить о том, как подогревается спрос на безнравственность в желании любым способом привлечь зрителей и клиентов. Какую прибыль приносит сотрудничество с блогерами, продвигающими "трэш-контент" и откровенную глупость?" - гласит аннотация к передаче, интересуясь: "Насколько всё это безопасно, и остались ли хоть какие-то моральные границы в погоне за прибылью?"

Сегмент, посвященный Бузовой, начинается на восьмой минуте выпуска фрагментом концерта Ольги, где она прямом текстом признается публично: "Я не скрываю: мне 35 лет и я дура". Далее - нарезка не менее обескураживающих выступлений артистки. И так вплоть до отрывка из "Грузина".

Михалков напоминает слова худрука театра Эдуарда Боякова, честно заявившего, что данным спектаклем они "хайпанули", и это - "новый МХАТ, новая репертуарная политика".

Рената Сотириади, режиссер спектакля, добавляет: Сталин, что Бузова - личности очень неоднозначные. Хотя бы потому, что у последней впечатляющее количество подписчиков в соцсетях.

Подписчиков у Бузовой - 23 миллиона. Большинство из которых, уверен Михалков, "в театр вообще не ходят".

Захар Прилепин, зам худрука МХАТа по литературной части, комментируя назначение Бузовой заверил, что они с Бояковым берут над Ольгой личное шефство и обязуются женщину "перефороматировать, переработать и сделать из нее приличную комсомолку".

На это Никита Сергеевич отметил: юмор и иронию Захара он понимает, конечно, но, наверное, для того, чтобы перевоспитывать человека и выпускать его без специальной подготовки на сцену одного из главнейших театров страны, стоит начинать с чего-то попроще. Например, взять ее нянечкой или билетершей.

"Что же ее перевоспитывать за счет зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ?" - интересуется маэстро, спрашивая дальше: "Почему такое невероятное пренебрежение к тяжелейшему актерскому делу?"

"А вот интересно, если взять на перевоспитание, допустим, в качестве офтальмолога-хирурга человека, который никогда этим не занимался, только потому, что у него 23 миллиона подписчиков. Пойдет к нему кто-нибудь делать катаракту глаза?" - подытожил режиссер.