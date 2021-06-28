Минобрнауки рекомендует своим подведам привить сотрудников до 25 августа

В адрес организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования, направлено письмо за подписью статс-секретаря-замминистра Петра Кучеренко: до 25 августа 2021 года необходимо обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса.

"Руководителям организаций… следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта РФ…, вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе, который есть в распоряжении "РГ".

Сотрудникам без прививки, тем, у кого нет медотвода и кто не переболел, могут временно запретить приходить в здания и на территорию вузов и НИИ. В письме это объясняется требованием "обеспечить безопасность работников организации во время их пребывания на рабочем месте".

- Рекомендации даны в рамках законодательства и должны действовать в отдельных регионах в совокупности с соответствующими постановлениями главных государственных санитарных врачей субъектов РФ, - прокомментировал Петр Кучеренко.