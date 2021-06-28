Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.06.2021,  
15:30
Текст:  Алексей Брусилов

Модернизированные Т-72М1 в Ираке получили пулеметы ДШК

В минувшую субботу на одной из военных баз в провинции Дияла в Ираке состоялся парад Сил народного ополчения в честь семилетия их образования.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На торжественном мероприятии были задействованы образцы буксируемой артиллерии - 152-мм гаубицы Д-20, 130-мм пушки М-46, а также многочисленные реактивные системы залпового огня: как самодельные, так и поставленные Ираном 122-мм Raad-24.

Колесную бронетехнику представляли американские бронеавтомобили Humvee, LT-79 и Toufan иранского производства.

Впервые в истории иракских парадов показали модернизированные Т-72М1. Если в середине мая был представлен первый образец, то в настоящее время, по некоторым данным, при помощи иранских специалистов, доработаны уже семь таких машин.

Они получили новую динамическую защиту башни и корпуса, усовершенствованные прицелы, средства связи, измененные гусеничные ленты и более мощные двигатели.

Фото: Первый канал / youtube.com
Т-72Б3 с комплексом активной защиты показали на видео

Правда, удивляет, что в качестве зенитных использованы не привычные 12,7-мм "Утес", а более старые пулеметы ДШК. По всей видимости, у ополченцев имеется дефицит НСВТ. Вместе с модернизированными машинами проехала также пара Т-72С.

Более многочисленной оказалась колонна средних танков, которая формировалась из советских Т-55, китайских Тип 59 и Тип 69, всего она включала почти два десятка единиц.

В одном строю также проехали БМП-1 с новыми башнями, имеющими одноствольные 23-мм пушки, спаренные ЗУ-23-2, а также ставшие довольно-таки редкими в Ираке БМП-2.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Беспилотник "Орион-Э" выводят на мировой рынок 10:11
Боевые стрельбы вертолетчиков Балтийского флота показали на видео 25.06.2021
Беспилотный вертолет Hunter превратили в ударный дрон 24.06.2021
танки
Фото: Министерство обороны РФ
В Средиземноморье корабли России провели учения с "кинжальными" МиГ-31 06:05
Башню с французской 155-мм гаубицей испытывали на танке Т-72 24.06.2021
Танк Т-90 стал мировым бестселлером 24.06.2021
Ирак
Советский "Квадрат" в Ираке превратили в аналог "Солнцепека" 22.06.2021
Иракские Т-72М1 после модернизации стали похожи на Т-90С 08.06.2021