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28.06.2021,  
11:45
Текст:  Майя Бирюкова

NI назвал преимущества Су-35 по сравнению с F-22

Основной "конкурент" американского истребителя пятого поколения F-22 - российский многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-35 - имеет несколько ключевых преимуществ. Это инфракрасная система обнаружения и сопровождения и мощная РЛС.
Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/Wikimedia Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/Wikimedia
Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/Wikimedia

Недостатки "Раптора" перечисляет The National Interest. В инфракрасном диапазоне эта машина попросту слепа, при этом многие потенциальные противники давным-давно оснащены соответствующими датчиками обнаружения и сопровождения. Подобные системы позволяют осуществлять поиск целей в пассивном режиме, не обнаруживая себя.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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У F-22 нет и радаров, обеспечивающих боковое наблюдение. NI указывает, что у Су-35 есть РЛС бокового обзора, однако это - фактическая ошибка. Из современных российских истребителей лишь новейший Су-57 оснащен такими радарами. Однако, судя по информации из открытых источников, дальность обнаружения целей у российского истребителя все же выше, чем у американского.

Причина недоработок кроется в финансировании разработки F-22. В январе 1989 года заказчик - ВВС США - выставили максимальную сумму контракта в 9 миллионов долларов на один истребитель. Имеющийся на тот момент проект, предложенный Lockheed, оценивался в 16 миллионов. Пришлось отказаться от ряда важнейших систем, среди которых - РЛС бокового обзора и инфракрасные системы обнаружения и сопровождения. Решение об этом принял сам разработчик.

Таким образом, в возможном бою у российского истребителя Су-35 есть ключевое преимущество, несмотря на то, что "Раптор" - один из самых современных самолетов в мире, заключает NI.

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