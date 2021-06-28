От COVID умер создатель группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов

Основатель и солист некогда крайне популярной советской, российской вокальной группы "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер на 77-м году жизни утром 28 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера коллектива Веру Воронину.

"Мерцательная аритмия на фоне ковида", - уточнила собеседница причину смерти артиста, госпитализированного 11 июня. Как пояснила Воронина, у Мамиконова "сердце перестало выдерживать".

Мамиконов родился в 1945 году в Москве. В 1985-м Георгий, перед этим работавший в известном ВИА "Верные друзья", основал группу "Сюрприз", впоследствии переименованную в "Доктор Ватсон".

В 1987-м "Сюрприз" выступил свой первый магнитоальбом "В гостях у "Доктора Ватсона", в 1988-м переизданный "Мелодией" на виниле. Первую пластинку как "Доктор Ватсон" группа выпустила в 1991-м.

Все эти годы певец был бессменным руководителем и солистом проекта.