Песков: Военные советники из России не участвовали в убийствах в ЦАР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью информацию в западных СМИ о том, что российские военные советники могли участвовать в преступлениях в Центральноафриканской республике (ЦАР).

"Российские военные советники не могли участвовать и никода не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах, это очередная ложь", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета New York Times опубликовала выдержки из доклада ООН, где утверждается, что российские военные советники в ЦАР участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах.